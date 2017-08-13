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В баллистических ракетах КНДР нашли украинский след

14.08.2017 14:58 — Разное | Ежедневник  
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В баллистических ракетах КНДР нашли украинский след

Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

Как сообщает газета New York Times со ссылкой назасекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана, аналитики изучили фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, и пришли к заключению, что по внешнему виду они напоминают ракеты СССР, которые сейчас "могут иметь отношение" только к нескольким предприятиям на территории бывшего Союза.

По данным издания, "следователи со стороны правительства и эксперты сфокусировали свое расследование на производителе ракет в Днепропетровске, Украина". Эксперты считают "Южмаш" "наиболее вероятным источником двигателей" межконтинентальных баллистических ракет, об испытании которых КНДР заявила в июле текущего года. Издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии и конструкторские знания в КНДР, нет.

 
 
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Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

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