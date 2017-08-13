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Страны ЕАЭС признают национальные водительские права друг друга

14.08.2017 15:22 — Разное | БДГ  
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В Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета, по итогам которого главы правительств подписали ряд документов.

В частности, сообщается, что сегодня были подписаны документы, касающиеся  взаимного признания государствами-членами ЕАЭС национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве - члене объединения для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны альянса.

Напомним, что законопроект, позволяющий водителям и таксистам из Беларуси работать в России с национальными водительскими удостоверениями, был внесен в Госдуму в конце апреля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 июня нынешнего года вступил в силу закон о запрете работы профессиональных водителей иностранных граждан на территории России с национальными правами. Водители должны были получать российские удостоверения.

На заседании Совмина СГ глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что среди принятых решений есть и пункт о водительских правах. После 1 июня, уточнил он, белорусы смогут работать в России по своим национальным правам.

 
 
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В Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета, по итогам которого главы правительств подписали ряд документов.

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