|
Страны ЕАЭС признают национальные водительские права друг друга
В Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета, по итогам которого главы правительств подписали ряд документов.
В частности,
Напомним, что законопроект, позволяющий водителям и таксистам из Беларуси работать в России с национальными водительскими удостоверениями,
Ранее сообщалось, что в РФ с 1 июня нынешнего года
На заседании Совмина СГ глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что среди принятых решений есть и пункт о водительских правах. После 1 июня, уточнил он, белорусы смогут работать в России по своим национальным правам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета, по итогам которого главы правительств подписали ряд документов.
|
Архив (Разное)
Комментарии