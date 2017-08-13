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В Минском районе накрыли сеть наркодилеров, им грозит срок до 15 лет

14.08.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Наркоконтроль УВД Минской области выявил сеть распространения амфетамина и гашиша в столичном регионе, операция по изобличению "минеров" продолжалась 9 дней, с поличным задержаны 8 человек, рассказал представитель УВД.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые получали наркотики и психотропы из интернет-магазина и распространяли их посредством закладок в условленных местах. 

В Минском районе накрыли сеть наркодилеров, им грозит срок до 15 лет
© YouTube / UVDMINOBL
Опубликованы кадры жесткого задержания закладчиков в Минской области

"Первыми были задержаны 19-летние минчане, которые являлись оптовыми дилерами психотропов. Накануне изобличения ими было сделано около 60-ти закладок. В тайниках оперативники нашли почти 2 килограмма амфетамина и около 800 граммов гашиша", — сообщил Марченко.

Также в последующем были задержаны еще 6 фигурантов — 33-летний житель Пуховичского района и пятеро минчан в возрасте от 21 до 25 лет. Они фасовали товар на мелкие дозы и делали закладки для непосредственных потребителей.

"У всех при себе и в оборудованных тайниках также были найдены психотропы и наркотики", — уточнил представитель УВД.

Несмотря на то, что преступная деятельность осуществлялась в Минском районе, непосредственными покупателями товара были жители столицы. Причем все фигуранты работали на один и тот же интернет-магазин.

"В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сказал представитель УВД.

Комментарий официального представителя УВД Миноблисполкома Александра Марченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко сообщил радио Sputnik Беларусь подробности масштабной операции по раскрытию сети наркоторговцев в...

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