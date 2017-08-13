|
Фуд-шоу по-мотольски: как прошел фестиваль "Мотальскія прысмакі"
14.08.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Мотоль — необычная деревня в Ивановском районе Брестской области, здесь живет около четырех тысяч человек. На праздник в агрогородок съезжается огромное количество гостей, даже превышающее число жителей. На восьмой по счету фестиваль "Мотальскія прысмакі" в этом году приехали даже повара и гости из Украины, России, Литвы, Польши и Китая.
В Мотоле есть угощения на любой вкус — традиционная колбаса, хлеб, пироги. Деревня известна своими традициями ткачества и медоварения.
Смотрите в фотоленте Sputnik, чем удивляли в Мотоле гостей фестиваля.
Читайте на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все как на настоящем фуд-фестивале – сувениры своими руками, фотозона, эко-еда и напитки. Но только все это с особым привкусом агрогородка.
|
Архив (Разное)
Комментарии