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Фуд-шоу по-мотольски: как прошел фестиваль "Мотальскія прысмакі"

14.08.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мотоль — необычная деревня в Ивановском районе Брестской области, здесь живет около четырех тысяч человек. На праздник в агрогородок съезжается огромное количество гостей, даже превышающее число жителей. На восьмой по счету фестиваль "Мотальскія прысмакі" в этом году приехали даже повара и гости из Украины, России, Литвы, Польши и Китая.

В Мотоле есть угощения на любой вкус — традиционная колбаса, хлеб, пироги. Деревня известна своими традициями ткачества и медоварения.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем удивляли в Мотоле гостей фестиваля.

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Все как на настоящем фуд-фестивале – сувениры своими руками, фотозона, эко-еда и напитки. Но только все это с особым привкусом агрогородка.

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