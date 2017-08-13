Мотоль — необычная деревня в Ивановском районе Брестской области, здесь живет около четырех тысяч человек. На праздник в агрогородок съезжается огромное количество гостей, даже превышающее число жителей. На восьмой по счету фестиваль "Мотальскія прысмакі" в этом году приехали даже повара и гости из Украины, России, Литвы, Польши и Китая.

В Мотоле есть угощения на любой вкус — традиционная колбаса, хлеб, пироги. Деревня известна своими традициями ткачества и медоварения.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем удивляли в Мотоле гостей фестиваля.

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