ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше половины жителей Беларуси имеют только одну банковскую карточку

14.08.2017 16:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Больше половины жителей Беларуси имеют только одну банковскую карточку

Платежная система БЕЛКАРТ провела масштабное маркетинговое исследование. Его цель заключалась в анализе по различным критериям держателей банковских платежных карточек Беларуси.

«Маркетинговое исследование проводилось на всей территории страны в формате опроса держателей банковских платежных карточек. Выборка квотировалась пропорционально числу населения для следующих групп населенных пунктов: г. Минск, областные центры, региональные населенные пункты (районные центры, города районного подчинения, сельские населенные пункты). Предварительно, проведению маркетингового исследования предшествовали две фокус-группы, которые были организованы в целях выявления глубинных мотивов и особенностей поведения потребителей. Результаты фокус-группы учитывались при составлении анкеты для проведения маркетингового исследования. Всего в исследовании приняло участие 876 респондентов. Все участники исследования являются держателями как минимум одной банковской платежной карточки», - отметила начальник отдела маркетинга платежной системы БЕЛКАРТ Ольга Данишевская.


В результате исследования было выявлено, что большинство посетителей банков – экономически активное население трудоспособного возраста (25-55 лет - 72,3%, из них в группе 25-34 года – 31,78%, в группе 35-55 лет – 40,55%) и чаще всего это женщины, нежели мужчины (60,2% - женщины, 39,8% - мужчины).

Что же касается уровня дохода на одного члена семьи, то у большинства опрошенных респондентов (57,6%) он находится в пределах от 190-570 белорусских рублей.

При выборе платежной карточки чаще всего респонденты (43% из числа опрошенных) прибегают к рекомендациям консультанта (сотрудника банка). Второй по популярности канал получения информации о карточках – интернет (24,7%).


Примечательно, что вопрос стоимости банковской карточки не является принципиальным для большинства респондентов. Данный критерий как «важный» отметили лишь 9,2% опрошенных. Также меньший интерес в вопросах выбора карточки представляют такие параметры, как получение скидок при оплате карточкой в организациях торговли и сервиса (6,4%), кэш-бэк (3,7%).

Любопытно, что 58,8% респондентов не используют дополнительные банковские продукты на основе карточек, а являются держателями только зарплатной карточки.

В ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» отметили, что результаты представленного исследования будут использованы при реализации маркетинговой стратегии платежной системы БЕЛКАРТ, а также в разработке новых продуктов и сервисов на базе платежных карточек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платежная система БЕЛКАРТ провела масштабное маркетинговое исследование. Его цель заключалась в анализе по различным критериям держателей банковских платежных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпиона России по гольфу арестовали за убийство матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика