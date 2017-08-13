Лукашенко: россияне начинают шалить на границе, а это недоверие к нам /

У России и Беларуси есть большая задолженность перед обществом по договору о Союзном государстве, в котором прописаны все условия объединения, заявил президент Беларуси. Кроме того, в свое время на референдуме не была принята конституция будущего союза.

"Тогда на это не пошли. Вы помните, шапка Мономаха, которую якобы я хотел увезти в Минск. Глупость полная, сегодня через призму прошедшего времени мы это видим. И мы здорово здесь потеряли, поэтому на многих направлениях нам надо двигаться, как это определено договором", — отметил Лукашенко.

В то же время, по словам белорусского лидера, по целому ряду направлений сотрудничество не движется в конструктивном русле. " Самое страшное в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты ", заявил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, ранее страны гордились равными правами для россиян и белорусов в образовании, медицине и здравоохранении и других сферах. В частности, при поездке в Минск для россиян нет препятствий ни на самолете, ни на поезде, ни на автобусе.

"Худо-бедно чего-то решили. Россияне, двери открыты. Белорус туда, двери открыты. А сегодня уже начинаем там шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через международные пункты пропуска. То есть недоверие уже нам на границе под Брестом, а у нас же общая граница белорусско-российская", — заявил Лукашенко.

Очень важно сейчас не допустить отката и потихоньку, но двигаться вперед, поскольку процесс пошел, и остановить его будет практически невозможно, резюмировал президент Беларуси.

Фрагмент интервью президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.