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«Безумно занят» - признак статуса или...

14.08.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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«Безумно занят» - признак статуса или...

фото: Arrivo.ru

Когда-то свобода времяпрепровождения и вообще досуг ассоциировались с богатством и высоким социальным статусом.

В современной культуре с постоянным онлайн-присутствием это уже не так. Сегодня уважение вызывает скорее недостаток свободного времени, пишет Harvard Business Review. В ряде экспериментов исследователи доказали, что, жалуясь на «безумную занятость», люди фактически посылают сигнал, что их профессиональные качества невероятно востребованы. Тем самым они дают понять, что обладают немалым социальным статусом. 

В ходе эксперимента участников попросили описать свое восприятие двух вымышленных персонажей: один постоянно пишет в Facebook о том, как занят на работе, а второй — о том, что наслаждается длинными выходами на ланч и долгими свободными вечерами. Выяснилось, что человеку, который вечно занят, приписывают более высокий статус. Другой эксперимент показал, что на эту точку зрения влияет вера общества в социальную мобильность. «Американской культуре особенно свойственна убежденность, что усердная работа определяет продвижение человека по социальной лестнице, а потому американцы склонны интерпретировать высокую занятость как признак статуса», — отмечают авторы исследования. Есть одна оговорка: подобное отношение не характерно для европейского общества, где признаком более высокого социального статуса по-прежнему считается наличие свободного времени, а не сверхурочная работа.

 
 
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Когда-то свобода времяпрепровождения и вообще досуг ассоциировались с богатством и высоким социальным статусом.

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