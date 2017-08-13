Что обсуждали премьеры стран ЕАЭС на заседании совета в Астане /

В понедельник, 14 августа, в столице Казахстана состоялось заседание Межправительственного совета ЕАЭС с участием премьер-министров Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России, а также председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Участников встречи утром принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, затем состоялись заседания совета — сначала в узком, а затем в расширенном формате. Были обсуждены 13 вопросов.

Белорусский премьер в своем выступлении рассказал о согласованном всеми сторонами едином реестре препятствий. На следующем заседании Евразийского межправительственного совета планируется обсудить дорожную карту по устранению ограничений во взаимной торговле. Андрей Кобяков коснулся и проблемной сферы в межгосударственных торговых отношениях — "серых схемах" уклонения от сборов и платежей.



© Sputnik Алексей Филиппов Премьеры стран ЕАЭС согласовали взаимное признание водительских прав

"Мы обсудили проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров. Нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, не допускающая вовлечения товаров в нелегальный оборот. Республика Беларусь заявляет о готовности выполнять все взятые на себя обязательства и ожидает такого же симметричного подхода и от других сторон. Мы сегодня договорились о том, что в соглашении будет отражено, что последовательно нужно работать на взаимной основе", — заявил Кобяков.

По итогам заседаний было подписано поручение о ходе работы над проектом соглашения по механизму прослеживаемости товаров, а также поручение, связанное с подготовкой основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС.

Также было подписано поручение, связанное со взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на всем пространстве союза.

Кроме того, главы правительств обсудили формирование единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики, а также ряд других вопросов. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в октябре 2017 года в Ереване.

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