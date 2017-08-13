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Гражданка Беларуси пыталась провести контрабандой Библию XVIII века

14.08.2017 18:27 — Разное | Ежедневник  
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Гражданка Беларуси пыталась провести контрабандой Библию XVIII века

Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения старинной библии через республиканский пункт таможенного оформления «Александровка».

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, у гражданки Беларуси, следовавшей на территорию Евразийского экономического союза рейсовым автобусом сообщением «Киев-Мозырь», в дорожной сумке среди личных вещей обнаружена библия в деревянном переплете. Исходя из внешнего вида книги, который свидетельствовал о ее древнем происхождении, таможенники приняли решение направить возможный раритет на экспертизу.

Эксперт Таможенной лаборатории подтвердил, что библия изготовлена в конце XVIII – начале XIX века и, соответственно, является культурной ценностью. Обложка, наклеенная поверх оригинального издания, изготовлена из кожзама кустарным способом. Страницы желтоватого цвета имеют явные следы загрязнений, многочисленные повреждения, а некоторые и вовсе отсутствуют. Ненадлежащие условия хранения могли привести к полному разрушению книги, и, как следствие, утрате культурного достояния.

В настоящее время библия изъята. По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь.

Государственный таможенный комитет напоминает, что печатные издания, созданные 100 лет назад и более, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.

 
 
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Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения старинной библии через республиканский пункт таможенного оформления «Александровка».

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