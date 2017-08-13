В Витебске ищут грабителя, укушенного за колено своей жертвой /

Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это "грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего".

Жертвой грабителя 27 июля стала 56-летняя женщина, которая возвращалась домой с вечерней смены. Инцидент произошел поздно вечером на улице Полоцкая в Витебске недалеко от частного дома пострадавшей.

"Примерно в 23 часа 45 минут женщина услышала приближающиеся шаги, которые переросли в бег. Уступив дорогу, получила удар сзади по голове. Подбежавший мужчина пытался вырвать сумку из рук женщины и нанес ей острым предметом несколько порезов по рукам", — рассказала Сахарова.

Грабитель продолжал бить женщину, вырывая у нее из рук сумку, но женщина смогла оказать сопротивление, отметила собеседница Sputnik.



© Фото: СК Беларуси Милиция ищет в Витебске укушенного за колено опасного грабителя

"Женщина смогла распылить перцовый баллончик ему в лицо, а, когда он прижал ее руку с баллончиком к земле — укусить мужчину за колено. Продолжая наносить удары ногами по голове и телу потерпевшей, подозреваемый вырвал сумку из рук женщины", — сообщила Сахарова.

Спустя день отобранную сумку нашла одна из прихожанок рядом с храмом святой преподобной Ефросинии Полоцкой на улице Ленинградской в Витебске. Кроме того, недалеко от храма следователи обнаружили черную мастерку и бордовую бейсболку, которые могли принадлежать пострадавшей.

По поручению следователей сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого лица, сообщила представитель СК.

"Приметы нападавшего: возраст около 35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в одежду значительно большего размера — мастерку с капюшоном, спортивные штаны темного цвета предположительно из ткани флис", — рассказала Сахарова.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим информацией о подозреваемом, сообщить об этом в Витебский городской отдел Следственного комитета или позвонить по телефону дежурной части 80212 486637 или 102.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.