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В фан-видео герои "Игры престолов" стали джедаями из "Звездных войн"

14.08.2017 22:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пользователь YouTube под ником Omid G создал фанатское видео, в котором скрестил эпизод из "Игры престолов" с элементами из "Звездных войн".

В фан-видео герои "Игры престолов" стали джедаями из "Звездных войн"
© Фото: телеканал HBO
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В частности поклонник сериала "Игра престолов" взял за основу ролика сцену из четвертой серии седьмого сезона сериала, где показан поединок Арьи Старк с Бриенной Тарт. С помощью визуальных эффектов блогер заменил обычные мечи двух героинь на световые мечи рыцарей-джедаев. Также были сделаны соответствующие звуковые эффекты во время ударов мечей.

В комментариях при этом много пользователей писали о том, что звуковые эффекты сделаны некачественно и металлический скрежет от ударов железных мечей все еще слышен. Другие комментаторы и вовсе задавались вопросом, зачем нужно было "портить" яркую сцену сериала вставками из "Звездных войн".

На YouTube тем временем видеоролик уже посмотрели более миллиона раз.

Новый сезон "Игры престолов", седьмой по счету, вышел на экраны 16 июля. В нем было только семь эпизодов в отличие от прошлых сезонов. Уменьшение числа серий на канале HBO аргументируют тем, что они хотят снять качественное шоу, а не искусственно растягивать проект.

 
 
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Поклонник сериала "Игра престолов" добавил в одну из сцен телепроекта несколько деталей из франшизы "Звездные войны" и получил необычный ролик. Смотрите фан-видео,...

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