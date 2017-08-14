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Опубликованы кадры задержания смертников, планировавших взрывы в Москве
14.08.2017 20:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Ячейка запрещенной в ряде стран организации "Исламское государство" собиралась осуществить несколько терактов в столице России с использованием смертников и бомб большой мощности.
При проведении в Подмосковье спецоперации была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки.
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Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания преступников, которые планировали теракты в Москве. Смотрите на видео, как были задержаны два...
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