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Эксперт по фитнесу: не насилуйте себя тренировками

15.08.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самое главное — это уверенно и комфортно жить в своем теле, заявил эксперт по фитнесу Анатолий Горячев в студии радио Sputnik.

"Если у человека этот конфликт назревает, он так или иначе начинает расти, то есть человек видит, что чем-то собой недоволен, и ко мне уже попадают клиенты, у которых этот конфликт дорос до стадии, когда нужно что-то с собой делать", — сказал Горячев.

Но в то же время навязать человеку занятия спортом и фитнесом невозможно, так же как и борьбу с вредными привычками, например, с курением, считает фитнес-тренер. Важно, чтобы человек захотел этого сам, другой вопрос в том, чтобы подтолкнуть и подсказать, как правильно действовать.

Эксперт по фитнесу: не насилуйте себя тренировками
© Фото: facebook / Виктор Лутов
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"На первом этапе возникает растерянность — я себя запустил, начинаются проблемы со здоровьем, что же делать? У меня был пример, когда девушка хотела прийти в форму, ходила на фитнес, но у нее ничего не получалось. Сходила в поход в горы, через два месяца вернулась, и я ее не узнал. Постройневшая, красивая, и она себя в этом нашла", — рассказал Горячев.

По мнению эксперта, при выборе какой-либо активности не нужно придерживаться каких-то рамок, важно найти то, что нравится.

"Это должно быть увлечение, которые для вас будет маяком. Если этого маяка нет, вы все равно свернете. Сейчас очень большая проблема в активности людей. Люди перестают двигаться", — отметил Горячев.

Человек создан не только для того, чтобы добраться до работы и сесть, а для того, чтобы физически развиваться, сказал эксперт по фитнесу.

Беседу с фитнес-тренером, экспертом по бодибилдингу и здоровому питанию, автором проекта "Система тела" Анатолием Горячевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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При выборе какой-то физической активности самое главное ― найти то, что вам по душе, убежден фитнес-тренер, эксперт по бодибилдингу и здоровому питанию, автор...

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