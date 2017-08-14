Под аплодисменты: как встречали сирийских детей в Минске

"Все очень красиво". Эту фразу первой произнесла сирийская девочка Рагав Салим, стоило ей оказаться в Национальном аэропорту Минск.

Девочка прибыла в Беларусь в понедельник вечером вместе со своими земляками по приглашению белорусского президента. В мае этого года Александр Лукашенко подписал распоряжение об оздоровлении в республике 80 сирийских детей.



© Sputnik / Виктор Толочко Самолет с сирийскими детьми, прибывшими на отдых в Беларусь, приземлился в Национальном аэропорту Минск

Подбором ребят занималась отправляющая сторона. В большинстве своем выбрали тех, у кого непростая судьба. Как отметил консул Сирийской Арабской Республики в Беларуси Мохаммед Яхья, у половины ребят родители погибли во время военных действий, были похищены террористами или пропали без вести. Еще в Минск прилетели дети гражданских лиц и сироты.

Вместе с Рагав прибыл и 14-летний Гадир Ражаб. Два года назад его родители погибли. А сейчас мальчик учится в спецшколе в столице Сирии, в которой, по его словам, очень много таких же, как он. Конечно, ребенок скучает по родным, которых не стало. Но в аэропорту он говорит о других вещах. Несмотря на свой юный возраст, произносит очень взрослые слова. Что против терроризма и вместе с другими детьми будет продолжать учебу вопреки трудностям, дабы победить это зло.

В аэропорту присутствовали представители сирийского посольства, Министерства образования, а также педагоги лагерей. Ребят встречали аплодисментами и белорусским караваем.

Дружба без границ

Уже вечером в понедельник сирийцев доставили в НДЦ "Зубренок" и лагерь "Родничок", где в ближайшие две недели каждый их день будет расписан по часам. Гостей ждут экскурсии по Беларуси, праздники в честь сирийско-белорусской дружбы. А первые большие мероприятия пройдут уже на этой неделе. Церемония открытия смены с салютом и лазерным шоу пройдет в "Родничке" в среду. В "Зубренке" аналогичное мероприятия проведут в четверг. На праздник пригласили звезд белорусской эстрады. Например, известно, что приедет Алексей Хлестов.



© Sputnik / Виктор Толочко Сирийцев должны доставить в белорусские лагеря, где они будут отдыхать с белорусскими ребятами.

В "Зубренке" смена собралась интернациональная. Вместе с сирийцами отдыхают 1 200 детей, которые приехали на отдых из Литвы, Латвии и России.

Для особых гостей в НДЦ уже разработали меню. В блюдах не будет использоваться свинина. Зато гостей порадуют сладостями, которые этот народ очень любит. Директор "Зубренка" Надежда Онуфриева, которая также встречала детей в аэропорту, рассказала, что ребят еще хотят познакомить с национальной белорусской кухней.

Найдут общий язык

В Беларусь приехали дети в большинстве своем подросткового возраста. Но есть и маленькие мальчики и девочки. Например, в "Зубренок" заселились ребята 8 и 9 лет.

С гостями будут работать только опытные специалисты. Педагоги и волонтеры "Родничка" перед сменой прошли спецкурс по психологии общения с детьми с посттравматическим синдромом. Для работы в лагерь приглашены 12 волонтеров из числа студентов Минского лингвистического университета со знанием арабского языка, а также сирийские молодые люди, которые учатся в Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Почти все прибывшие в Беларусь – переселенцы из освобожденных территорий

Представители Министерства образования Беларуси отметили: постараются сделать все, чтобы маленьким сирийским гостям у нас очень понравилось. У нашей страны уже есть опыт оказания помощи детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. По распоряжению Александра Лукашенко с 2012 года на оздоровление в "Зубренок" приезжают дети из японских префектур Фукусима и Мияги, пострадавшей от цунами. Только в этом году тут приняли 129 ребят из этой страны.