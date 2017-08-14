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50 компаний России формируют половину бюджета страны
15.08.2017 09:14 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Пятьдесят компаний России обеспечивают до половины налоговых поступлений консолидированного бюджета, а ТЭК по-прежнему остается основным его донором.
Доля 50 крупнейших налогоплательщиков в налоговых доходах консолидированного бюджета в 2016 году составила около 47%, подсчитал
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Пятьдесят компаний России обеспечивают до половины налоговых поступлений консолидированного бюджета, а ТЭК по-прежнему остается основным его донором.
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