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Пятьдесят компаний России обеспечивают до половины налоговых поступлений консолидированного бюджета, а ТЭК по-прежнему остается основным его донором.

Доля 50 крупнейших налогоплательщиков в налоговых доходах консолидированного бюджета в 2016 году составила около 47%, подсчитал РБК в рамках исследования «Крупнейшие налогоплательщики России». Девять компаний нефтегазового сектора перечислили в бюджет в виде налогов около 3,9 трлн руб. без учета социальных отчислений и НДФЛ, это более 72% от всех налоговых поступлений и сопоставимо с расходами России по статье «Национальная оборона».



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 50 компаний России формируют половину бюджета страны Пятьдесят компаний России обеспечивают до половины налоговых поступлений консолидированного бюджета, а ТЭК по-прежнему остается основным его донором.

В топ-10 рейтинга вошли семь компаний ТЭК. Абсолютным лидером стала «Роснефть» (1,36 трлн руб.), на втором месте «Газпром» (1,17 трлн руб.). Замыкает тройку с двукратным отставанием ЛУКОЙЛ (565 млрд руб.). В десятку крупнейших налогоплательщиков также попали по одной компании из таких отраслей, как финансы, транспорт и энергетика. Помимо ТЭК широкое представительство в рейтинге получили металлы и горная добыча (десять компаний) и финансы (восемь компаний). Однако их вклад в налоговые поступления бюджета значительно ниже — всего 5,2 и 6,3% от общих налоговых выплат, сделанных участниками топ-50.