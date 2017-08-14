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Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

15.08.2017 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

фото: Vulcanpost.com

Билл Гейтс этим летом сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с 2000 г.

Как сообщает Bloomberg. Он передал на эти цели 64 млн акций Microsoft Corp. на общую сумму 4,6 млрд долларов. Пожертвование было сделано 6 июня, следует из документов Комиссии по биржам и ценным бумагам США, опубликованных 14 августа, пишут «Ведомости».

 Кто именно получил эти акции, не уточняется. Ранее основным получателем пожертвований Гейтса был созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается совершенствованием системы образования в США, поддержкой систем здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.

Bloomberg пишет, что нынешнее пожертвование эквивалентно 5% состояния Гейтса. В 1999 г. он перечислил на благотворительные цели акции Microsoft на 16 млрд долларов, а год спустя – на 5,1 млрд долларов, подсчитало агентство. С 1994 г. Гейтс и его жена отдали на благотворительность около 35 млрд долларов акциями (по их цене на момент дарения) и наличными.

 
 
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Билл Гейтс этим летом сделал крупнейшее пожертвование на благотворительность с 2000 г.

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