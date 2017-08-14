Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях

Существует множество видов кожных новообразований, и не все они безобидны. Некоторые родинки несут риск развития одного из самых скоротечных онкологических заболеваний – меланомы.

Мифы и факты о кожных новообразованиях – в инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".