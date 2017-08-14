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Родинка или онкология: мифы и факты о кожных новообразованиях
15.08.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Существует множество видов кожных новообразований, и не все они безобидны. Некоторые родинки несут риск развития одного из самых скоротечных онкологических заболеваний – меланомы.
Мифы и факты о кожных новообразованиях – в инфографике
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Как правильно обращаться с родинками, как распознать меланому и какие меры необходимо предпринимать для защиты от этого вида рака кожи – в инфографике Sputnik.
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