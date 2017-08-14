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Дело серийных «аптечных воров» направлено в суд

15.08.2017 10:21 — Разное | Ежедневник  
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Дело серийных «аптечных воров» направлено в суд

фото: Vsedela.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух россиян, которые обвиняются в серии краж из белорусских аптек.

Им инкриминируется восемь эпизодов хищений из аптек  Беларуси, сообщает СК. Подельники совершали кражи в аптеках Минска, Могилева, Бреста,  Бобруйска,  Витебска: один отвлекал внимание кассира, другой в это время совершал кражу денег. Обвиняемые заключены под стражу. Установленный следствием ущерб составил более 6 тысяч белорусских рублей. На изъятое имущество обвиняемых наложен арест.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух россиян, которые обвиняются в серии краж из белорусских аптек.

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