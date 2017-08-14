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Видеомост, посвященный итогам заседания Межправсовета ЕАЭС в Казахстане

15.08.2017 10:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором приняли участие премьер-министры стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Бакытжан Сагинтаев (Казахстан), Карен Карапетян (Армения), Андрей Кобяков (Белоруссия), Сооронбай Жээнбеков (Кыргызстан), Дмитрий Медведев (Россия), состоялось 14 августа в Астане. В заседании также принимал участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

На заседании обсуждались вопросы внедрения механизмов отслеживания товаров, проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся граждан стран ЕАЭС, взаимное признание водительских удостоверений, формирование единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики, а также ряд других вопросов.

В ходе видеомоста эксперты затронут актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также обсудят повестку прошедшего заседания совета и подведут итоги встреч премьер-министров.

В Астане:

  • заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимир ТЕЛЬНОВ.

В Бишкеке:

  • председатель комитета Торгово-промышленной палаты КР, советник министра экономики Кубат РАХИМОВ.

В Ереване:

  • политологи и эксперты.

В Минске:

  • доктор экономических наук, профессор Степан ВАСКОВСКИЙ.

В Москве:

  • руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор Леонид ВАРДОМСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 16 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 16 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Бишкек – Ереван - Москва на тему "Взаимодействие в рамках...

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