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Видеомост, посвященный итогам заседания Межправсовета ЕАЭС в Казахстане
15.08.2017 10:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором приняли участие премьер-министры стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Бакытжан Сагинтаев (Казахстан), Карен Карапетян (Армения), Андрей Кобяков (Белоруссия), Сооронбай Жээнбеков (Кыргызстан), Дмитрий Медведев (Россия), состоялось 14 августа в Астане. В заседании также принимал участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
На заседании обсуждались вопросы внедрения механизмов отслеживания товаров, проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся граждан стран ЕАЭС, взаимное признание водительских удостоверений, формирование единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики, а также ряд других вопросов.
В ходе видеомоста эксперты затронут актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также обсудят повестку прошедшего заседания совета и подведут итоги встреч премьер-министров.
В Астане:
В Бишкеке:
В Ереване:
В Минске:
В Москве:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 16 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 16 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Бишкек – Ереван - Москва на тему "Взаимодействие в рамках...
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