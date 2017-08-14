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Баттл Оксимирона и Гнойного собрал уже 10 млн просмотров
15.08.2017 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Баттл рэперов Oxxxymiron и Гнойного на канале "Версус" за сутки посмотрели свыше десяти миллионов человек.
Versus Battle — популярное интернет-шоу на YouTube. В выпусках "баттлов" между собой соревнуются разные хип-хоп артисты. Всего у роликов на канале около 400 миллионов просмотров.
Вышедший накануне баттл между Оксимироном и Гнойным стал одной из главных тем по обсуждению в социальных сетях, а многие высказывания рэперов уже "растащили" на цитаты.
Всего за сутки видео собрало более 10 миллионов просмотров на YouTube, что свидетельствует о впечатляющей динамике роста.
На данный момент самые популярные видео в рамках баттлов "Версус" — Oxxxymiron против Johnyboy (38 миллионов просмотров) и Хованский VS Ларин (почти 33 миллиона просмотров).
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Видео привлекло огромное внимание у пользователей социальных сетей и стало одной из главных тем минувшего понедельника.
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