Баттл Оксимирона и Гнойного собрал уже 10 млн просмотров

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Баттл рэперов Oxxxymiron и Гнойного на канале "Версус" за сутки посмотрели свыше десяти миллионов человек.

Versus Battle — популярное интернет-шоу на YouTube. В выпусках "баттлов" между собой соревнуются разные хип-хоп артисты. Всего у роликов на канале около 400 миллионов просмотров.

Вышедший накануне баттл между Оксимироном и Гнойным стал одной из главных тем по обсуждению в социальных сетях, а многие высказывания рэперов уже "растащили" на цитаты.

Всего за сутки видео собрало более 10 миллионов просмотров на YouTube, что свидетельствует о впечатляющей динамике роста.

На данный момент самые популярные видео в рамках баттлов "Версус" — Oxxxymiron против Johnyboy (38 миллионов просмотров) и Хованский VS Ларин (почти 33 миллиона просмотров).