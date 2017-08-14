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Задержан российский психолог, проводивший в Минске тренинги по личностному росту
15.08.2017 10:38 — Разное | Ежедневник
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фото: Instaviewer.ru
14 августа во время тренинга «Пробуждение» в белорусской столице был задержан психолог Михаил Козлов.
По словам представителы ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского, психолог находится в Октябрьском РУВД.
Поводо для задержания стали жалобы посетителей тренинга. Так, одна из женщин позвонила в милицию и сообщила, что в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. Она также подала заявление, в котором обвинила Козлова в мошенническом завладении ее денежными средствами в размере 250 долларов, пишет
Сейас в отношении Козлова проводится проверка.
Михаил Козлов — ведущий тренингов личностного роста и нескольких российских реалити-шоу, участвовал в телешоу «Дом-2». Козлов позиционирует себя как эксперта-психолога Общественной Палаты РФ, Первого телеканала, телеканала „Россия“ и ТНТ.Психолог также указывает, что в его портфолио более 200 тв- и радиовыступлений».
На тренинге в Минске психолог обещал посетителям «3 дня невероятных эмоций, открытий, прорывов» и «тренировку более эффективных моделей поведения и мышления».
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14 августа во время тренинга «Пробуждение» в белорусской столице был задержан психолог Михаил Козлов.
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