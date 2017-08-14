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Пожар на рынке в Лепеле, повредивший 11 павильонов, тушили полчаса
15.08.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
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"Через 3 минуты спасатели были на месте происшествия, наблюдалось открытое горение торговых павильонов", — сказала Фандо.
Торговые павильоны обшиты металлом, расположены в одном торговом ряду, длина которого достигает 150 метров. Кровля в павильонах шиферная, сами павильоны электрифицированы, уточнила собеседница.
"На момент возникновения пожара посетителей не было, в понедельник рынок не работает, поэтому и эвакуация не проводилась", — отметила Фандо.
За полчаса пожар был локализован. В результате пожара в 11-ти павильонах повреждены кровля на площади 249 квадратных метров, внутренняя обшивка стен, торговое оборудование и имущество. Кроме того, в помещении котельной уничтожена кровля на площади 25 квадратных метров.
"Причина пожара в настоящее время устанавливается, рассматривается несколько версий, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования нарушение правил эксплуатации печей, а также теплогенерирующих аппаратов и устройств", — рассказала представитель МЧС.
Комментарий официального представителя Витебского областного управления МЧС Марины Фандо слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо сообщила радио Sputnik Беларусь подробности ликвидации масштабного пожара на рынке в...
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