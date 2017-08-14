Опубликованы кадры с Михаилом Козловым, закованным в наручники

Как ранее рассказали Sputnik в ГУВД Мингорисполкома, на Козлова поступило заявление по обвинению в мошенничестве от женщины, которая принимала участие в психологическом тренинге.

На кадрах видно, как Козлов в окружении группы людей стоит в лестничном проеме. Его руки — в наручниках, причем сам тренер продемонстрировал это на камеру. При этом кто-то даже попросил сфотографироваться с тренером. Сам Козлов во время комментария вел себя достаточно свободно, местами казалось, что инцидент больше рассмешил его, а один молодой человек, стоявший за спиной у Козлова, не смог удержаться от смеха и быстро вышел из помещения.



© Pixabay ГУВД подтвердило факт задержания российского психолога Козлова

Могли видеть задержание Козлова, но ничего не слышали

Работники соседних с пабом заведений, где накануне, по данным СМИ, задержали российского психолога Михаила Козлова, признались, что не видели и не слышали ничего необычного.

Аптека, находящаяся рядом с караоке-пабом "Погребок", где предположительно проходил тренинг, работает до 21 часа, однако фармацевт признался, что ничего подозрительного не видел и не слышал.

"Обычно в восемь вечера там начинает играть музыка, люди выходят покурить, довольно шумно. А вчера было тихо — такое ощущение, что людей вообще не было", — рассказала сотрудница ветеринарной аптеки, также расположенной рядом.

Уточнить подробности в пабе пока не представляется возможным, он начинает работать с 12:00.

В Следственном комитете Sputnik ранее сообщили, что на утро вторника материалы в отношении данного лица в СК не поступали.

Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Стал известен массовому зрителю после участия в телепроекте "Дом-2". Козлов неоднократно бывал в Минске с тренингами.