|
Опубликованы кадры с Михаилом Козловым, закованным в наручники
15.08.2017 10:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Как ранее рассказали Sputnik в ГУВД Мингорисполкома, на Козлова
На кадрах видно, как Козлов в окружении группы людей стоит в лестничном проеме. Его руки — в наручниках, причем сам тренер продемонстрировал это на камеру. При этом кто-то даже попросил сфотографироваться с тренером. Сам Козлов во время комментария вел себя достаточно свободно, местами казалось, что инцидент больше рассмешил его, а один молодой человек, стоявший за спиной у Козлова, не смог удержаться от смеха и быстро вышел из помещения.
Могли видеть задержание Козлова, но ничего не слышали
Работники соседних с пабом заведений, где накануне, по данным СМИ, задержали российского психолога Михаила Козлова, признались, что не видели и не слышали ничего необычного.
Аптека, находящаяся рядом с караоке-пабом "Погребок", где предположительно проходил тренинг, работает до 21 часа, однако фармацевт признался, что ничего подозрительного не видел и не слышал.
"Обычно в восемь вечера там начинает играть музыка, люди выходят покурить, довольно шумно. А вчера было тихо — такое ощущение, что людей вообще не было", — рассказала сотрудница ветеринарной аптеки, также расположенной рядом.
Уточнить подробности в пабе пока не представляется возможным, он начинает работать с 12:00.
В Следственном комитете Sputnik ранее сообщили, что на утро вторника материалы в отношении данного лица в СК не поступали.
Козлов — российский психолог, ведущий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский психолог, тренер личностного роста Михаил Козлов был задержан накануне в Минске прямо во время тренинга. Смотрите на видео, что коуч успел сказать на...
|
Архив (Разное)
Комментарии