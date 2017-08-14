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Все очень красиво: первые отзывы о Беларуси от сирийских детей

15.08.2017 10:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ребята прибыли в Беларусь на отдых, а по сути, чтобы начать жизнь заново. Ведь здесь они могут завести новых друзей и забыть ужасы войны: родители некоторых погибли во время военных действий или были похищены террористами.

Все очень красиво: первые отзывы о Беларуси от сирийских детей
© Sputnik / Виктор Толочко
Под аплодисменты: как встречали сирийских детей в Минске

Консул Сирийской Арабской Республики в Беларуси Мохаммед Яхья, встречая маленьких гостей, отметил, что как таковой статистики по количеству таких детей в Сирии не стало, не ведется. Но их множество, уверил он. "Террористы об этом позаботились", — сказал консул.

Сирийцев встречали, как самых почетных гостей, — аплодисментами и караваем. На встречу приехали представители Министерства образования, директор НДЦ "Зубренок", сирийские волонтеры. 

В группе детей был 14-летний парень Гадир Ражаб, родителей которого не стало два года назад. Сейчас мальчик учится в спецшколе в Дамаске, где таких как он немало. Но там часто вспоминает о городе, где жил когда-то со своей еще счастливой семьей. 

"Очень красивый город. Море, горы, река", — рассказывал в аэропорту он.

Слова благодарности белорусскому президенту и народу произносил каждый ребенок, прибывший в Минск. Рагав Салим не стала исключением. Она призналась журналистам, что первые впечатления о Беларуси у нее сложились самые позитивные. "Все очень красиво", — сказала девочка. 

Как встречали сирийских гостей в Национальном аэропорту Минск, смотрите на видео Sputnik.    

 
Теги: Минск
 
 
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Сирийских детей в Минске встречали, как самых почетных гостей, - аплодисментами и караваем.

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