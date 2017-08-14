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ГУВД прокомментировало задержание психолога Козлова ОМОНом

15.08.2017 11:09 — Разное | БДГ  
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Российского психолога Михала Козлова во время очередного тренинга, который он проводил в Минске, задерживали люди в масках. ГУВД проверяет законность проведенного тренинга и жалобу одной из его участниц.

Накануне очевидцы сообщали в социальных сетях о том, что во время тренинга одного из российских специалистов по личностному росту, в зал ворвался ОМОН. Михаила Козлова, который является российским психологом и тренером по личностному росту, задержали.

По информации ряда информационных сайтов, Козлова задержали по подозрению в торговле людьми, а также согласно некой статье, связанной с наркотиками. Задержание прошло накануне вечером около 20.30 часов. Официально информацию про обвинения не подтвердили ни в одном ведомстве Беларуси, а вот ГУВД Мингорисполкома сообщило, что ОМОН прибыл по месту проведения тренинга по звонку женщины, обвинившей психолога в краже денег и оскорблении.

Как сообщается на сайте ведомства, вечером накануне на линию 102 позвонила женщина и рассказала, что Михаил Козлов во время тренинга позволил себе в ее отношении “оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство”, а также обманом завладел суммой в 250 долларов. Одновременно со звонком на 102 аналогичная информация пришла и на «телефон доверия» ГУВД Мингорисполкома.

К месту проведения тренинга выбывали сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД г.Минска. Участники тренинга были доставлены в РУВД для разбирательства, и после опроса были отпущены. Гражданин М.Козлов находится в районном управлении. В его отношении проводится проверка по факту поступившего заявления, а также по факту законности проведения данного тренинга”, - сообщает пресс-служба ГУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Российского психолога Михала Козлова во время очередного тренинга, который он проводил в Минске, задерживали люди в масках. ГУВД проверяет законность...

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