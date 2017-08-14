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Отцам в Беларуси сделают праздник
15.08.2017 11:30 — Разное | Ежедневник
фото: All.online-editor.ru
Третье воскресенье июня в стране будет праздноваться День отца.
Большинство участников опроса, который проводился в рамках Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства 2017-2020 гг., высказались за введения официального Дня отца в Беларуси.
Об этом сообщает
3-е воскресенье июня выбрано для празднования Дня отца не случайно: именно в этот день аналогичный праздник отмечается во всем мире.
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Третье воскресенье июня в стране будет праздноваться День отца.
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