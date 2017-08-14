Отцам в Беларуси сделают праздник

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Третье воскресенье июня в стране будет праздноваться День отца.

Большинство участников опроса, который проводился в рамках Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства 2017-2020 гг., высказались за введения официального Дня отца в Беларуси.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сообщение замначальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Марины Артеменко.

3-е воскресенье июня выбрано для празднования Дня отца не случайно: именно в этот день аналогичный праздник отмечается во всем мире.