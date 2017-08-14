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Смартфон записал видео собственного падения из самолета и не разбился

15.08.2017 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Житель штата Блейк Хендерсон во время путешествия на небольшом самолете попробовал заснять полеты воздушных судов поблизости, однако выронил свой смартфон.

Смартфон записал видео собственного падения из самолета и не разбился
© Фото: Facebook / Илья Таловыря
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Девайс при этом продолжал снимать видео и запечатлел свое собственное падение. Более того, упавший гаджет не разбился, а еще какое-то время снимал план лужайки, куда приземлился.

"Вы уверены, что это был Samsung, а не Nokia старого образца?" — пошутил один из пользователей в комментариях, намекая, очевидно, на модель Nokia 3310, известную своей долговечностью.

11-минутное видео с записью падения выложил на YouTube племянник Блейка Хендерсона. Ролик уже набрал почти 100 тысяч просмотров.

Ближе к концу записи слышен разговор двух людей. Первый указывает на лежащий Samsung и говорит другу, что это его телефон. Тот отрицает. Потом они замечают, что телефон снимает видео и решают сохранить запись.

 
 
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В штате Кентукки мобильный телефон выпал из самолета и не разбился, при этом успел записать свой полет. Смотрите на видео кадры свободного падения смартфона.

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