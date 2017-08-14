Кто такой Козлов и что происходило на тренингах личностного роста

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Задержанный в Минске российский тренер личностного роста Михаил Козлов не единожды бывал в белорусской столице с тренингами, Sputnik рассказывает краткую биографию и главные факты о "психологе из "Дома 2".

В июле 2017-го Михаил Козлов был замечен в "инциденте со стриптизершами". Он заявил, что в течение месяца не мог получить корпоративную карту Сбербанка и столкнулся с грубостью сотрудников. Чтобы наказать обидчиков, психолог пришел в одно из отделений банка в Москве с двумя стриптизершами и снял провокационное видео, которое вирусом разошлось в соцсетях и попало на страницы британского издания Daily Mail.

Во время тренингов Козлов рассказывает своим слушателям, что он получил четыре высших образования, дважды женат, имеет четверых детей. Позиционирует себя как профессиональный тренер с десятилетним стажем работы. На его персональном сайте указано, что Михаил Козлов провел более 500 тренингов для более чем 40 тысяч человек. В его послужном списке должность эксперта по финансовой психологии на "Первом канале", "ТВЦ", "НТВ", "Коммерсант FM" и Business FM. Он утверждает, что выступал экспертом при радиостанции "Коммерсант FM", был партнером Министерства Юстиции РФ по делам молодежи и спорта, экспертом Общественной Палаты РФ.

Козлов также создал "Партию защиты заемщиков "Кредитная Амнистия". Во время своего задержания он заявил на видеокамеру, что является кандидатом в президенты РФ >>

PRОвокации Михаила Козлова

Позиционируя себя психологом, Козлов выступал с бесплатными лекциями, во время которых убеждал аудиторию прийти на тренинг. Стоимость тренинга составляла порядка двухсот-трехсот долларов за три дня участия.

Известный своим участием в качестве психолога в проекте "Дом-2", Козлов обещал открыть аудитории путь к профессиональному успеху и личному счастью. Чаще всего в начале тренинга он просил выйти из аудитории "верующих и стариков". Участники тренингов неоднозначно высказываются о своих впечатлениях, многие уверяют, что получили психологическую травму.

"Пришла на тренинг из интереса к психологии и саморазвитию. Ушла с глубокими травмами, с которыми пытаюсь разобраться все еще. Я не знаю, стоит ли вам туда идти, если у вас что-то очень плохо, или нет. Но если у вас все в порядке с головой, не идите. Не калечьте себя. Я рассказываю своим друзьям о всем том, что там было и что со мной сделали, потому что не хочу, чтобы мои близкие прошли через этот трэш, грязь и похоть", — пишет в отзывах на тренинг Козлова одна из участниц.

Многие участники жаловались, что уже во время бесплатной встречи Козлов действовал жестоко и нарушал личные границы потенциальных клиентов. Среди прочего он вызывал на сцену людей из аудитории и задавал компрометирующие вопросы о личной жизни.



© Pixabay ГУВД подтвердило факт задержания российского психолога Козлова

"Из одиннадцати тысяч богаче стали десятки. И это не заслуга Миши. Разве что чуть-чуть. Остальные же тысячи влезли в долги. Средний долг после лидерки тысяча. Знаю случаи "лидеров", которые после тренинга начали воровать", — рассказали участники.

Между тем, авторы тренинга утверждают, что благодаря Козлову аудитория тренингов открывает в себе новые возможности.

"Тренинг прошли более 10 тысяч человек. Мы внимательно отслеживаем их результаты. В течение 6 месяцев после прохождения этого тренинга 88% выпускников увеличили свои доходы более чем на 50%, около 93% выпускников значительно улучшили свои результаты в сфере отношений с противоположным полом", — пишут организаторы.

Сам Михаил Козлов ведет страницы в соцсетях и не единожды высказывался там о тренингах в Минске.

"В Беларуси очень красивые, но не прагматичные девушки и искренне и бескорыстно любят женатиков, а женатики искренне этим пользуются. Девушки, не тратьте энергию на женатиков, это в 99% случаях закончится для вас страданиями", — раздает советы в сети Михаил Козлов.