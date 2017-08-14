Виктория Азаренко выбыла из десятки самых богатых спортсменок мира



Vincent Thian / AP / TASS

Из-за рождения дочери она временно покинула корты, и это сказалось на доходах белорусской теннисистки.

В 2013 году Виктория Азаренко в ежегодно составляемом Forbes «спортивном рейтинге» была 4 –й (15,7 млн долларов), в 2014 – 6-й (11, 1 млн долларов). В 2015 году белорусской теннисистки не оказалось в топ-10. Но в 2016 году она вернулась в первую десятку, заняв 9-ю строчку с доходом 6,6 млн долларов.

Вместе с Викторией Азаренко топ-10 покинули в 2017 году россиянка Мария Шарапова, дисквалифицированная из-за мельдониевого скандала, и сербка Ана Иванович, завершившая карьеру.

Самой богатой спортсменкой 2017 года вновь стала американская теннисистка Серена Уильямс, которой удалось заработать 27 млн долларов с июня 2016-го по июль 2017 года. Эта сумма включает как призовые за победы на турнирах, так и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях. Сейчас у Уильямс рекламные контракты более чем с десятком крупных компаний, таких как Nike, JP Morgan Chase, Beats by Dre, Intel и др., отмечает Forbes.

