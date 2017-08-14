Развод на деньги: под видом энергетиков по квартирам ходят мошенники /

Случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися работниками энергосбыта и электросетей , были отмечены в начале года в "Витебскэнерго", в июле в "Гомельэнерго", кроме того, были зафиксированы и единичные случаи мошенничества в Минске.

"Появились граждане, которые навязывают потребителям электрической энергии такие услуги, как замеры напряжения, проверка проводки, правильность работы счетчиков, замены выключателей, и после якобы бесплатного осмотра предлагают заключить договор на оказание платных услуг", — рассказал Мальков.

Представитель "Белэнерго" посоветовал гражданам быть внимательными и обратил внимание на то, что сотрудники энергоснабжающих организаций во время визитов к потребителям обязательно одеты в спецодежду и имеют при себе соответствующее удостоверение.

"Удостоверение должно содержать номер, фамилию, имя и отчество сотрудника, его структурное подразделение и должность, срок действия документа и фотографию. На нем обязательно должна быть печать филиала. Кроме того, сотрудники филиалов "Энергосбыта" не предлагают заключить договор на месте на оказание услуг", — предупредил Мальков.

Прежде чем подписывать какие-либо договоры, стоит проверить удостоверения пришедших к вам энергетиков и внимательно прочесть все, что написано в документах, добавил собеседник.

Комментарий начальника информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александра Малькова слушайте на радио Sputnik Беларусь.