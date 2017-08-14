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Развод на деньги: под видом энергетиков по квартирам ходят мошенники
15.08.2017 12:15 — Разное | Sputnik Беларусь
"Появились граждане, которые навязывают потребителям электрической энергии такие услуги, как замеры напряжения, проверка проводки, правильность работы счетчиков, замены выключателей, и после якобы бесплатного осмотра предлагают заключить договор на оказание платных услуг", — рассказал Мальков.
Представитель "Белэнерго" посоветовал гражданам быть внимательными и обратил внимание на то, что сотрудники энергоснабжающих организаций во время визитов к потребителям обязательно одеты в спецодежду и имеют при себе соответствующее удостоверение.
"Удостоверение должно содержать номер, фамилию, имя и отчество сотрудника, его структурное подразделение и должность, срок действия документа и фотографию. На нем обязательно должна быть печать филиала. Кроме того, сотрудники филиалов "Энергосбыта" не предлагают заключить договор на месте на оказание услуг", — предупредил Мальков.
Прежде чем подписывать какие-либо договоры, стоит проверить удостоверения пришедших к вам энергетиков и внимательно прочесть все, что написано в документах, добавил собеседник.
Комментарий начальника информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александра Малькова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков рассказал радио Sputnik Беларусь о мошенниках, которые представляются потребителям...
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