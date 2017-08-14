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Ситуация на контроле: в посольстве РФ знают о задержании Козлова
15.08.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Посольству Российской Федерации в Республике Беларусь известно о задержании гражданина России Михаила Козлова, сообщил пресс-секретарь диппредставительства.
"Официально от правоохранительных органов Республики Беларусь информацию о задержании мы не получали. Со своей стороны, посольство оперативно связалось с Министерством иностранных дел Беларуси для выяснения всех обстоятельств дела", — рассказал Маскалев.
По информации МИД Беларуси, в настоящее время обвинение гражданину РФ Михаилу Козлову не предъявлено. Сотрудники консульского отдела посольства держат ситуацию на контроле, отметил собеседник Sputnik.
"Насколько нам известно, содержится господин Козлов в РУВД Октябрьского района,сейчас сотрудники консульского отдела находятся на постоянной связи с консульским управлением МИД Беларуси для выяснения всех обстоятельств дела и дальнейших наших действий", — отметил Маскалев.
Как ранее сообщал Sputnik,
Комментарий пресс-секретаря посольства Российской Федерации в Беларуси Алексея Маскалева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Беларуси Алексей Маскалев рассказал радио Sputnik Беларусь о реакции дипмиссии на задержание в Минске известного...
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