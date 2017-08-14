Ситуация на контроле: в посольстве РФ знают о задержании Козлова /

Посольству Российской Федерации в Республике Беларусь известно о задержании гражданина России Михаила Козлова, сообщил пресс-секретарь диппредставительства.

"Официально от правоохранительных органов Республики Беларусь информацию о задержании мы не получали. Со своей стороны, посольство оперативно связалось с Министерством иностранных дел Беларуси для выяснения всех обстоятельств дела", — рассказал Маскалев.

По информации МИД Беларуси, в настоящее время обвинение гражданину РФ Михаилу Козлову не предъявлено. Сотрудники консульского отдела посольства держат ситуацию на контроле, отметил собеседник Sputnik.

"Насколько нам известно, содержится господин Козлов в РУВД Октябрьского района,сейчас сотрудники консульского отдела находятся на постоянной связи с консульским управлением МИД Беларуси для выяснения всех обстоятельств дела и дальнейших наших действий", — отметил Маскалев.

Как ранее сообщал Sputnik, в ГУВД Мингорисполкома подтвердили факт задержания известного российского психолога, автора тренингов личностного роста Михаила Козлова . Поступило заявление о том, что его подозревают в мошенничестве, сказали в ГУВД. До этого помощники Козлова заявили СМИ, что психолога подозревают в торговле людьми.

Комментарий пресс-секретаря посольства Российской Федерации в Беларуси Алексея Маскалева слушайте на радио Sputnik Беларусь.