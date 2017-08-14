Первые после смены власти в США американо-российские переговоры по Украине могут пройти в Минске

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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что встреча помощника Путина со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, скорее всего, пройдет в Минске.

Дата встречи может быть согласована в ближайшие дни. Это будут первые переговоры между кураторами украинского направления в Кремле и в новой президентской администрации США, пишет «Коммерсантъ» .

«Американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская в Калининграде. Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи,— написал на своей странице в Facebook близкий к Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков.— Для российской делегации это хороший компромисс — территория Союзного Государства России и Беларуси, и от Калининграда недалеко. Для американцев тоже уступка небольшая — лететь придется только на час-полтора дольше ((чем в Вену.— “Ъ”)».

Встреча Владислава Суркова с Куртом Волкером имеет большое значение для политики России и США в отношении Украины. Как ранее говорил “Ъ” Алексей Чеснаков, «пока он (Курт Волкер.— “Ъ”) не встретится с представителями России, содержательно говорить о тех или иных аспектах его позиции преждевременно». Встреча господина Волкера с господином Сурковым, судя всему, пройдет раньше, чем ожидалось.

Спецпредставитель США по Украине уже посещал Киев и прифронтовые города страны в начале июля. При этом известно, что господин Волкер поддерживает поставки Киеву американского оружия — об этом он говорил в интервью «Би-би-си». «Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине»,— считает он.