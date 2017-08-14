Серия краж в белорусских аптеках: двое воров из России ждут суда /

Двое граждан России обвиняются в совершении серии краж и грабежа в белорусских аптеках . Первомайский районный отдел Следственного комитета по городу Минску завершил расследование уголовного дела в их отношении.

"Инкриминируется всего 8 эпизодов хищений, которые совершались в различных городах Беларуси, в том числе, несколько эпизодов в городе Минске", — сообщила представитель СК.

Схема совершения преступлений заключалась в том, что один из соучастников, 30-летний мужчина, заходил в помещение аптеки и под предлогом приобретения продукции отвлекал продавца. Главной целью его действий было добиться того, чтобы кассовый аппарат остался без присмотра.

"Если так происходило, он с помощью мобильного телефона связывался со вторым подозреваемым, 33-летним гражданином России, и сообщал о том, что к деньгам имеется свободный доступ. Подельник незаметно входил в аптеку через главный вход, подходил к кассовому оборудованию, похищал выручку и покидал здание. Через некоторое время после этого из аптеки выходил и мнимый покупатель", — рассказала Гончарова.

Первое хищение было совершено 13 апреля текущего года в аптеке на улице Руссиянова в Минске. После совершения хищения подельники направились в еще одну аптеку на улице Селицкого. При этом на Селицкого заведующая заметила преступные намерения, и перекрыла выход из помещения. В результате воры поняли, что их разоблачили.

"С применением насилия, неопасного для здоровья женщины, они скрылись с места совершения преступления с похищенными денежными средствами. Уже этот факт был квалифицирован следствием как грабеж. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 30 апреля в Минске подозреваемые были задержаны", — сказала Гончарова.

Грабители орудовали также в аптеках Могилева, Бреста, Бобруйска, Витебска. Следствием была применена в их отношении мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установленный ущерб составил более 6000 белорусских рублей. Следователи допросили свидетелей, их было несколько десятков, представителей субъектов хозяйствования, в чьем ведении находятся аптеки. Также был установлен автомобиль, на котором передвигались обвиняемые для совершения своих преступных действий.

Проведены очные ставки, опознания, экспертизы, которые приобщены к материалам уголовного дела. На изъятое имущество наложен арест. Обвиняемые причиненный ущерб в ходе следствия не возмещали. Дело завершено, передано прокурору для направления в суд.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.