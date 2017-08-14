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Лукашенко: часть тем в учебниках доходит до дури, надо корректировать

15.08.2017 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко ход подготовки к новому учебному году и наиболее проблемные вопросы сферы образования — корректировку вступительной компании и обновление учебных программ и пособий.

"Хотелось бы знать основное, как окончательно будем корректировать правила приема. Такая задача была поставлена всем, кто контролировал ход вступительной кампании, как мы доработаем, изменим или, может, где-то вернемся к старому. Много времени прошло, в течение которого мы апробировали разные подходы, и на чем остановимся", — отметил Лукашенко. 

Лукашенко: часть тем в учебниках доходит до дури, надо корректировать
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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Второй не менее важной темой глава государства назвал готовность к новому учебному году дошкольных, школьных, средних специальных и высших учебных заведений. И в этом плане первостепенный вопрос — это обновление учебных программ и учебников.

"Никакой проблемы в этом не вижу, даже в сроках, потому что мы ведь не заново создаем учебники и программы. В основном, это нормальные учебники и учебные программы, но есть темы,  как обнаружилось не только в гуманитарной сфере, но и в учебниках физики, математики, до дури некоторые доходят, эти темы надо корректировать. И вы знаете мои подходы", — сказал Лукашенко.

Как подчеркнул глава государства, учебники и программы надо откорректировать быстро, как и было намечено, ч тем в 2018 году, в основном, закончить издание новых учебников и доработать учебные программы.

"Я проблем не вижу в том, что по каждому учебнику можно создать группу, к этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые находятся наверху знаний", — заявил Лукашенко.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит проблем ни в сроках, ни в самом обновлении учебников и учебных программ к учебному году и их дальнейшей...

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