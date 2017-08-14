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Жарко предложил обсудить возврат к пятибалльной системе оценки знаний в Беларуси

15.08.2017 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Жарко предложил обсудить возврат к пятибалльной системе оценки знаний в Беларуси

фото: Admiskitim.ru

Спустя десять лет действия десятибалльной системы в Беларуси возникли вопросы к ее объективности.

На встрече с президеном, посвященной вопросам образования, вице-премьер Василий Жарко поднял вопрос о целесообразности возврата к пятибалльной системе оценки знаний, передает БЕЛТА.

Десятибалльная система действует в Беларуси уже 10 лет. Василий Жарко обратил внимание на то, что она допускает субъективизм в оценке в отличие от 5-балльной системы, возврат к которой стоит обсудить.  "Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре. Пять, значит - отличник. Нет субъективизма, - привел пример Василий Жарко. - Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом  - 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?".

Жарко отметил, что для перевода на бюджетную форму обучения, кроме участия в общественной жизни и других критериев, нужны оценки как минимум в 7 баллов. "Один преподаватель поставил 6, другой поставил 7. Но и там четыре, и там четыре (по пятибалльной системе. - Прим. БЕЛТА)", - добавил он.

Кроме того, обратил внимание Жарко, в белорусской системе образования нет неудовлетворительной оценки. «Потому что один балл - это тоже оценка знаний. Раньше (при пятибалльной системе. - прим. БЕЛТА) понимали - единица, двойка - это неудовлетворительные оценки».

Вице-премьер предложил вынести вопрос на обсуждение общественности. 

 
 
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Спустя десять лет действия десятибалльной системы в Беларуси возникли вопросы к ее объективности.

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