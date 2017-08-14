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Путь в президенты: новые цели и задачи зампреда ЛДПБ Олега Гайдукевича

15.08.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О том, что ЛДПБ на очередных президентских выборах намерена выдвинуть претендентом в кандидаты в президенты первого заместителя председателя Олега Гайдукевича, стало известно по итогам очередного съезда партии, состоявшегося на минувших выходных в Минске.

Путь в президенты: новые цели и задачи зампреда ЛДПБ Олега Гайдукевича
© Sputnik / Виктор Толочко
Гайдукевич-младший будет выдвигаться кандидатом в президенты

Председателем Либерально-демократической партии Беларуси в ходе съезда был вновь переизбран Сергей Васильевич Гайдукевич. 63-летний политик, основатель и бессменный руководитель ЛДПБ возглавляет партию с 1995 года и ранее участвовал во всех президентских кампаниях.

Сын председателя ЛДПБ Олег Сергеевич Гайдукевич пришел в политику более пяти лет назад и вскоре стал первым заместителем председателя ЛДПБ. Ранее он руководил Фрунзенским РУВД Минска.

Беседу с первым заместителем председателя Либерально-демократический партии Беларуси Олегом Гайдукевичем в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе прямой трансляции в студии радио Sputnik Беларусь первый заместитель председателя Либерально-демократический партии Беларуси Олег Гайдукевич рассказывает о...

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