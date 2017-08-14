Опубликовано видео сноса протестующими памятника конфедератам в США

На записи видно, как на памятник взобралась женщина, канатом обвязала монумент, а затем толпа повалила статую. Один из протестующих плюнул в статую, другие начали пинать поваленный монумент. Демонстранты при этом скандировали лозунги "Нет Ку-клукс-клану! Нет фашизму!"

Полиция города не вмешивалась в снос памятника, поскольку протест проходил на территории суда, у которого есть свой персонал.



© REUTERS Stephen Lam Столкновения в Шарлоттсвилле назвали внутренним терактом

Снесенный памятник Конфедерации был установлен в городе в 1924 году. На фасаде монумента выгравирована надпись "Конфедеративные Штаты Америки". Статуя изображает солдата времен Гражданской войны.

Акция в городе Дурэм — ответ на протесты в Шарлоттсвилле . Ранее там было принято решение снести статую генерала Ли, командовавшего армией южан в Гражданской войне. Это вызвало протесты либералов и их противников. Самым резонансным моментом протестов стал въезд в толпу демонстрантов-либералов автомобиля, в результате чего погиб человек.

Ранее конгресс США также призвал ограничить случаи использования флага Конфедеративных Штатов Америки , который ассоциируется с рабством в США. Многие общественные организации считают, что он до сих пор разжигает расовую рознь.

Гражданская война в США проходила с 1861 по 1865 годы. Она стала наиболее кровопролитной из всех в истории Штатов. В результате войны Север разгромил Конфедеративные Штаты Америки — и рабство было формально ликвидировано по всей страны, однако проблемы на почве расовой розни сохраняются до настоящего момента.