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Опубликовано видео сноса протестующими памятника конфедератам в США
15.08.2017 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь
На записи видно, как на памятник взобралась женщина, канатом обвязала монумент, а затем толпа повалила статую. Один из протестующих плюнул в статую, другие начали пинать поваленный монумент. Демонстранты при этом скандировали лозунги "Нет Ку-клукс-клану! Нет фашизму!"
Полиция города не вмешивалась в снос памятника, поскольку протест проходил на территории суда, у которого есть свой персонал.
© REUTERS Stephen Lam
Снесенный памятник Конфедерации был установлен в городе в 1924 году. На фасаде монумента выгравирована надпись "Конфедеративные Штаты Америки". Статуя изображает солдата времен Гражданской войны.
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Гражданская война в США проходила с 1861 по 1865 годы. Она стала наиболее кровопролитной из всех в истории Штатов. В результате войны Север разгромил Конфедеративные Штаты Америки — и рабство было формально ликвидировано по всей страны, однако проблемы на почве расовой розни сохраняются до настоящего момента.
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