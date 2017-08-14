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Видеомост, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов
15.08.2017 15:28 — Разное | Sputnik Беларусь
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов под лозунгом: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!" пройдет 14-22 октября 2017 года в России, в Сочи.
Этот фестиваль станет крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в фестивале примут участие более 20 000 участников, из них половина – граждане иностранных государств всех 5 населенных континентов Земли, более 150 государств. Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты – лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и многих других. Ряд зарубежных стран сформируют свои делегации составом свыше 250 представителей.
Подробнее об итогах заявочной кампании, формировании делегаций стран – участников XIX ВФМС, уникальности региональной программы фестиваля, организационных вопросах по участию в ВФМС, дискуссионных площадках и темах обсуждения, о молодых людях, которые в составе национальных делегаций приедут в Сочи, и проблемах, их волнующих, расскажут:
В Минске:
В Астане:
В Белграде:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Москве:
В Тбилиси:
В Улан-Баторе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 17 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 17 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Бишкек – Белград – Кишинев – Москва – Тбилиси –...
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