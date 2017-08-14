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Видеомост, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

15.08.2017 15:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов под лозунгом: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!" пройдет 14-22 октября 2017 года в России, в Сочи.

Этот фестиваль станет крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в фестивале примут участие более 20 000 участников, из них половина – граждане иностранных государств всех 5 населенных континентов Земли, более 150 государств. Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты – лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и многих других. Ряд зарубежных стран сформируют свои делегации составом свыше 250 представителей.

Подробнее об итогах заявочной кампании, формировании делегаций стран – участников XIX ВФМС, уникальности региональной программы фестиваля, организационных вопросах по участию в ВФМС, дискуссионных площадках и темах обсуждения, о молодых людях, которые в составе национальных делегаций приедут в Сочи, и проблемах, их волнующих, расскажут:

В Минске:

  • начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси Наталья ПШЕНИЧНАЯ;
  • заместитель начальника управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси Татьяна СИМАНОВСКАЯ.

В Астане:

  • представитель министерства по делам религий и гражданского общества Канат КАБИДЕНОВ.

В Белграде:

  • председатель НПК Сербии Милош КОВАЧЕВИЧ;
  • начальник управления по вопросам культуры, спорта и молодежной политики РЦНК в Белграде Евгений ДЕМИН.

В Бишкеке:

  • ведущий специалист отдела молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызстана Талгат АБДЫРАХМАНОВ;
  • директор общественного фонда "Фонд развития молодежных инициатив", член Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи Республики Кыргызстан Бермет КАНИМЕТОВА.

В Кишиневе:

  • председатель Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи Республики Молдова Никита ЦУРКАН;
  • председатель Ассоциации интеллектуальных игр Молдовы, член Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Евгений ПОЛЯКОВ;
  • сопредседатель Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Денис ЯКИМОВСКИЙ.

В Москве:

  • руководитель Дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию ВФМС Виталий СОЛОНЕЦКИЙ;
  • начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Дмитрий ИВАНОВ;
  • член Президиума Национального подготовительного комитета России, Лидер Общероссийского общественного движения "Социал-демократический союз молодежи Справедливая сила" Илья СВИРИДОВ;
  • специалист по работе со странами СНГ Дирекции проекта ВФМС 2017 Елена ЕРАКИНА.

В Тбилиси:

  • член Национального подготовительного комитета, концертный директор группы BANI Нестан ЧИТАЯ;
  • заместитель Директора грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Ната ЦЕРЕТЕЛИ.

В Улан-Баторе:

  • начальник отдела международного сотрудничества Министерства труда и социальной защиты Монголии Цэвэлгарчаа АРИЛДИЙПУРЭВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 17 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 17 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Астана – Бишкек – Белград – Кишинев – Москва – Тбилиси –...

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