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После собрания Союза женщин в Турове замироточила икона
15.08.2017 15:14 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг – Sputnik. Список Казанской иконы Божией Матери находящийся в часовне Борисоглебского кладбища Турова замироточил после проведения в городе выездного собрания президиума областного Союза женщин, сообщила газета "
© Фото: УВД Могилева
По информации издания, чудо произошло, когда делегация собрания посещала после заседания часовню.
Сообщается, что одна из членов президиума поднесла к иконе купленный магнитик с изображением креста, и на образе неожиданно появилось несколько капель миро.
Как пишет газета, это не первый случай мироточения данного списка: подобное было зафиксировано несколько раз в 2016 году и 4 августа нынешнего года.
Список Казанской иконы Божией Матери в Туров был привезен из деревни Ямполь (Речицкий район). Сначала икона находилась в крестильном домике Всесвятского храма, а с 2001 года – в часовне Борисоглебского кладбища.
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Одна из членов президиума поднесла к иконе купленный магнитик с изображением креста, и на образе неожиданно появилось несколько капель миро.
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