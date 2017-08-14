После собрания Союза женщин в Турове замироточила икона

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Список Казанской иконы Божией Матери находящийся в часовне Борисоглебского кладбища Турова замироточил после проведения в городе выездного собрания президиума областного Союза женщин, сообщила газета " Гомельская правда ".



© Фото: УВД Могилева Верующих эвакуировали из храма в Бобруйске из-за подозрительной иконы

По информации издания, чудо произошло, когда делегация собрания посещала после заседания часовню.

Сообщается, что одна из членов президиума поднесла к иконе купленный магнитик с изображением креста, и на образе неожиданно появилось несколько капель миро.

Как пишет газета, это не первый случай мироточения данного списка: подобное было зафиксировано несколько раз в 2016 году и 4 августа нынешнего года.

Список Казанской иконы Божией Матери в Туров был привезен из деревни Ямполь (Речицкий район). Сначала икона находилась в крестильном домике Всесвятского храма, а с 2001 года – в часовне Борисоглебского кладбища.