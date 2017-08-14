Хотят “как раньше”: чиновники готовы вернуть пятибалльную систему оценок

Вице-премьер Василий Жарко предложил обсудить возвращение к пятибалльной оценке знаний в белорусских учреждениях образования.

Во время обсуждения вопросов образования у президента, Василий Жарко отметил, что к десятибалльной системе оценки знаний у него есть некоторые вопросы: в ней присутствует субъективизм и нет неудовлетворительно оценки. Жарко отметил, что “раньше” было иначе.

"Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл - это тоже оценка знаний. Раньше понимали - единица, двойка - это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе", - сказал вице-премьер.

Александр Лукашенко, выслушав предложение, подчеркнул, что этот вопрос необходимо очень тщательно проработать и обсудить.