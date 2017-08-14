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Хотят “как раньше”: чиновники готовы вернуть пятибалльную систему оценок

15.08.2017 15:23 — Разное | БДГ  
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Вице-премьер Василий Жарко предложил обсудить возвращение к пятибалльной оценке знаний в белорусских учреждениях образования.

Во время обсуждения вопросов образования у президента, Василий Жарко отметил, что к десятибалльной системе оценки знаний у него есть некоторые вопросы: в ней присутствует субъективизм и нет неудовлетворительно оценки. Жарко отметил, что “раньше” было иначе.

"Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл - это тоже оценка знаний. Раньше понимали - единица, двойка - это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе", - сказал вице-премьер.

Александр Лукашенко, выслушав предложение, подчеркнул, что этот вопрос необходимо очень тщательно проработать и обсудить.

Отметим, что во время перехода на десятибалльную систему оценки, у чиновников была масса обоснований для этого. Так, специалисты в 2001 году утверждали, что переход на десятибалльную систему позволит решить проблему дифференцированного подхода к оценке знаний учащихся. В целом, белоруское образование ежегодно претерпевает какие-то изменения, причем зачастую, - странные и не совсем понятные. Так, в этом году президент потребовал вновь переписать учебники, а также изменить время начала учебного дня из-за того, что его младший сын пожаловался на утомляемость.

 
 
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Вице-премьер Василий Жарко предложил обсудить возвращение к пятибалльной оценке знаний в белорусских учреждениях образования.

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