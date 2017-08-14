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Правительство пообещало врачам и учителям 800 рублей средней зарплаты к концу года

15.08.2017 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Правительство пообещало врачам и учителям 800 рублей средней зарплаты к концу года

фото: Teacher.saracentre.ru

В следующем году, обещают власти, доход бюджетников подрастет еще существеннее.

Президент поставил задачу сделать достойной зарплату врачей и педагогов. Об этом сообщил вице-премьер Василий Жарко по итогам встречи у президента.

«В этом году у нас планируется 800 рублей в среднем по отрасли. И мы обязаны этой зарплаты достичь к концу года. В следующем году зарплата должна быть выше, - проинформировал Жарко.

Средняя зарплата работников бюджетных организаций в июне составила 624,7 рубля, напоминает TUT.BY. Это на 23,6 рубля, или на 3,9%, больше, чем в мае. При этом заработки учителей в прошлом месяце упали, а врачей — превысили 1000 рублей.

Июньская зарплата бюджетников отстает от средней по стране на 194,6 рубля.
Реальная зарплата бюджетников в прошлом месяце выросла на 3,2% по сравнению с майской.
 

 
 
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В следующем году, обещают власти, доход бюджетников подрастет еще существеннее.

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