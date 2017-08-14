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Правительство пообещало врачам и учителям 800 рублей средней зарплаты к концу года
15.08.2017 15:48 — Разное | Ежедневник
фото: Teacher.saracentre.ru
В следующем году, обещают власти, доход бюджетников подрастет еще существеннее.
Президент поставил задачу сделать достойной зарплату врачей и педагогов. Об этом сообщил вице-премьер Василий Жарко по итогам встречи у президента.
«В этом году у нас планируется 800 рублей в среднем по отрасли. И мы обязаны этой зарплаты достичь к концу года. В следующем году зарплата должна быть выше, - проинформировал Жарко.
Средняя зарплата работников бюджетных организаций в июне составила 624,7 рубля, напоминает
Июньская зарплата бюджетников отстает от средней по стране на 194,6 рубля.
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В следующем году, обещают власти, доход бюджетников подрастет еще существеннее.
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