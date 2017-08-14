Белорусы имеют наибольший доход среди трудовых мигрантов в России

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Официальная цифра ежемесячного дохода белорусов в РФ – 41,1 тыс. рублей (около 685 долларов).

При этом данных о зарплате нелегально работающих граждан Беларуси нет, возможно, из-за того, что никакие дополнительные расходы российские предприятия при их оформлении не несут, так как страна является союзным государством, пишет РИА Новости .

Средняя заработная плата трудовых мигрантов из Таджикистана, работающих в России, оказалась самой низкой среди всех иностранных граждан, приезжающих на заработки в РФ".

В среднем таджикские граждане, трудоустроенные легально, получают 27,9 тыс. рублей, а нелегальные мигранты из РТ — 25,1 тыс. рублей.

Легальные мигранты из соседнего Узбекистана в РФ, согласно опросу, получают в среднем 29 тыс. рублей, а нелегальные — 27,2 тыс. рублей. Граждане же входящего в Евразийский экономический союз Кыргызстана, которым не нужно получать разрешительные документы для работы в России, получают по 29,3 тыс. рублей и 27,2 тыс. рублей соответственно.

Далее среди иностранных работников с наибольшим доходом в РФ следуют азербайджанцы и грузины, легально устроенные из которых получают по 35,9 тыс. рублей. Однако в случае нелегального трудоустройства выходцы из Грузии значительно превосходят граждан Азербайджана (33,5 тыс. рублей против 29,9 тыс. рублей). Мигранты из еще одной закавказской республики, Армении, получают в среднем 31,1 тыс. рублей, а при отсутствии официального оформления — 28,1 тыс. рублей.

Среди высокооплачиваемых мигрантов оказались и граждане Молдовы, которым платят по 35,3 тыс. рублей официально и не на много ниже нелегальным гражданам этой страны в РФ — 33,2 тыс. рублей.

Выходцы из Украины, которая в последние три года является главным поставщиком трудовых мигрантов в Россию, получают по 30,8 и 30,2 тыс. рублей соответственно.

Казахстанцам, согласно исследованию, платят в среднем 31,6 тыс. рублей (легальному работнику) и 27,3 тыс. рублей (нелегальным).

Средний доход трудовых мигрантов, по данным авторов исследования, составляет 30,1 тыс. рублей, а разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов относительно небольшой.

Различия в доходах работников из разных стран, по мнению замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, связана "со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками, в течение которых они осуществляют эту деятельность".

Кроме того средний доход иностранных работников в РФ стал еще ближе к средней зарплате самих россиян, которая составляет 35,8 тыс. рублей, что чуть меньше, чем у работающих легально на территории России азербайджанцев, белорусов и грузин.

При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза дольше, чем у граждан РФ, — 59 часов против 39,6 часов.

Работодателями мигрантов в основном выступают малые (40,3%) и средние (35,7%) предприятия, которые доверяют им неквалифицированную работу, хотя на родине 60% из них работали по более высокой квалификации.

Треть всех опрошенных иностранцев в России работают в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и бытовых изделий, еще 13,9% — в коммунальных, социальных и персональных услугах. Доля мигрантов в строительстве сократилось до 16,4% по сравнению с 23,1% в 2011 году, а в домашних хозяйствах, наоборот, вырос почти вдвое — до 8%.