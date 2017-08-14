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Футболист Драгун все-таки покрасил забор в желто-синий
15.08.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Для Драгуна это не первый опыт в перекрашивании забора. Когда хавбек защищал цвета минского "Динамо", он перекрасил забор у бабушки в деревне под Борисовом — был желто-синий, а стал в цвета столичного клуба.
© Sputnik Александр Вильф
В этом году Драгун подписал соглашение с чемпионом Беларуси. Дебют полузащитника состоялся в матче 15-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи". Тогда болельщики борисовчан вывесили баннер: "Драгун, ты не Тотти, перекрашивай забор!".
Футболист последовал совету фанатов и снова взял в руки кисть. На заборе Драгун нарисовал флаги Беларуси и Швеции, таким образом напомнив о предстоящей встрече в рамках квалификации Чемпионата мира-2018.
Поединок Беларусь — Швеция состоится на "Борисов-Арене" 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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