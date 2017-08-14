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Экономия как оперативное искусство: РКО за 1 копейку в Банке «Решение»

15.08.2017 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Экономия как оперативное искусство: РКО за 1 копейку в Банке «Решение»

Копейка рубль бережёт, все это знают. Но когда 1 копейку в месяц стоит рассчётно-кассовое обслуживание в Банке «Решение», то эта копейка сможет сберечь вам и 15 рублей ежемесячно!

Такая экономия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и широкому кругу хозяйствующих субъектов с небольшим количеством совершаемых операций, которые впервые откроют свои расчётные счета в Банке «Решение» в период с 15 августа по 30 ноября 2017 года.

В течение трёх полных месяцев, следующих после того, в котором открыт счёт, РКО по пакетам услуг «Стартовое решение» и «Простое решение для ИП» будет стоить одну копейку.

Для тех, чьи масштабы ведения дел требуют более высокой интенсивности переводов, стоимость РКО можно снизить и в 3, и в 5 раз, если платить не 30 и 50 рублей, а только 10. Настоящее искусство экономии, которое проявляется при подключении к пакетам услуг «Практичное решение» и «Безлимитное решение».

И для Банка, и для клиента это не просто акция: это ценная возможность проявить оперативное мастерство. Ведь на старте нужно уметь сэкономить силы, выбрать максимально выгодные условия и заручиться поддержкой единомышленников.

Открытие текущего счёта в Банке «Решение» здесь и сейчас — это тактика успешного ведения дел. А верная тактика всегда приносит дополнительные преимущества:

— в течение шести полных месяцев после открытия расчётного счёта перечисление заработной платы сотрудникам по наиболее популярному зарплатному тарифному плану «Свой» комиссионное вознаграждение составит всего 0,1% от перечисляемой суммы;

— если Вы индивидуальный предприниматель, то комиссионное вознаграждение за перечисление Вашего личного дохода на карт-счёт составит 0,4% от суммы.

Стать участником акции «РКО за копейку» легко: достаточно в период её проведения открыть текущий счёт с обслуживанием по одному из указанных пакетов услуг.

И в труде, и в бою тактика нужна, чтобы выиграть битву и осуществить стратегические планы. У Банка «Решение» и его клиентов общая стратегия: эффективный труд и достойная жизнь.

Поэтому очень важно, чтобы развитие оперативных средств, тактических приёмов и стратегических задач стало для Вас не единичным событием, а первым этапом в непрерывном процессе ведения бизнеса вместе с Банком «Решение».

 
 
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