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Врачам и учителям пообещали повышение зарплат

15.08.2017 16:15 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко потребовал обеспечить высокие зарплаты в социальной сфере.

Об этом журналистам рассказал после встречи с президентом вице-премьер Василий Жарко. Чиновник отметил, что президент поставил задачу обеспечить учителям и врачам достойный заработок.

"Зарплата педагога, как и зарплата врача, должна быть достойной. И задачу Президент поставил. Она должна быть выполнена и в этом, и в следующем году. В этом году у нас планируется 800 рублей в среднем по отрасли. И мы обязаны этой зарплаты достичь к концу года. В следующем году зарплата должна быть выше”, - отметил Жарко.

Зарплаты учителям и врачам планируется поднимать этом и следующем годах. Отметим, что ранее Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году. Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов

 
 
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Александр Лукашенко потребовал обеспечить высокие зарплаты в социальной сфере.

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