Врачам и учителям пообещали повышение зарплат

Александр Лукашенко потребовал обеспечить высокие зарплаты в социальной сфере.

Об этом журналистам рассказал после встречи с президентом вице-премьер Василий Жарко. Чиновник отметил, что президент поставил задачу обеспечить учителям и врачам достойный заработок.

"Зарплата педагога, как и зарплата врача, должна быть достойной. И задачу Президент поставил. Она должна быть выполнена и в этом, и в следующем году. В этом году у нас планируется 800 рублей в среднем по отрасли. И мы обязаны этой зарплаты достичь к концу года. В следующем году зарплата должна быть выше”, - отметил Жарко.