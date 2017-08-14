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Экскурсию местам, связанным с жизнью Якуба Коласа, провели в Минске
15.08.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Музей Якуба Коласа в день памяти "песняра" организовал автобусно-пешеходную экскурсию по городским местам, с которыми связана жизнь и деятельность известного белоруса.
Участники экскурсии посетили академию наук, БГУ и парк Горького. По мнению организаторов акции, подобное мероприятие позволит участникам глубже понять творчество народного поэта.
Завершилась экскурсия возложением цветом на могиле поэта на Военном кладбище в самом центре белорусской столицы.
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В день памяти поэта представили экскурсию "Минские адреса Якуба Коласа". Смотрите на видео, как прошло мероприятие.
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