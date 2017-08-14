Экскурсию местам, связанным с жизнью Якуба Коласа, провели в Минске

Музей Якуба Коласа в день памяти "песняра" организовал автобусно-пешеходную экскурсию по городским местам, с которыми связана жизнь и деятельность известного белоруса.

Участники экскурсии посетили академию наук, БГУ и парк Горького. По мнению организаторов акции, подобное мероприятие позволит участникам глубже понять творчество народного поэта.

Завершилась экскурсия возложением цветом на могиле поэта на Военном кладбище в самом центре белорусской столицы.