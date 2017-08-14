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РУВД: за секс со школьницей жителю Минской области грозит срок до 5 лет

15.08.2017 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Минске был задержан 36-летний житель области, подозреваемый в половом сношении с 14-летней школьницей. В ходе разбирательства было установлено, что 36-летний мужчина знал школьницу давно, так как проживал в соседнем агрогородке.

"Для совместных встреч злоумышленник привозил 14-летнюю школьницу в съемную квартиру по улице Чигладзе. Также известно, что первое время девушка скрывала свой истинный возраст, однако позже сообщила правду", — рассказала Оскирко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Беларуси, это "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Стоит напомнить, что любые действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, вне зависимости от согласия, уголовно наказуемы. По словам официального представителя РУВД, подобный вид преступления, к счастью является нетипичным, однако имеет место быть.

Известно, что злоумышленник ранее не привлекался к уголовной ответственности, работал директором предприятия, которое занимается сельскохозяйственными удобрениями. Он женат, имеет двух детей.

Комментарий официального представителя Фрунзенского РУВД г.Минска Натальи Оскирко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко рассказала радио Sputnik Беларусь о задержании в столице директора сельхозпредприятия Минской...

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