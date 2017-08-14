|
Российский психолог вышел на свободу
15.08.2017 17:53 — Разное | Ежедневник
Kp.by
Психолога Михаила Козлова отпустили из Октябрьского РУВД.
Как сообщили
"Сотрудники милиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, в последующем его действиям будет дана правовая оценка", - добавили в ГУВД.
В этот день на телефон милиции 102 позвонила женщина, которая сообщила, что во время тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. От нее также поступило заявление, что Михаил Козлов мошенническим путем завладел ее деньгами в размере 250 долларов. Аналогичная информация поступила одновременно и на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома.К месту проведения тренинга направились сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Минска. Участников тренинга доставили в РУВД для разбирательства и после опроса отпустили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психолога Михаила Козлова отпустили из Октябрьского РУВД.
|
Архив (Разное)
Комментарии