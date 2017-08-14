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Российский психолог вышел на свободу

15.08.2017 17:53 — Разное | Ежедневник  
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Российский психолог вышел на свободу

Kp.by

Психолога Михаила Козлова отпустили из Октябрьского РУВД.

Как сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома, в отношении Михаила Козлова создан материал проверки.

"Сотрудники милиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, в последующем его действиям будет дана правовая оценка", - добавили в ГУВД.

Как сообщалось, минская милиция начала проверку в отношении психолога по факту поступившего на него заявления, а также по законности проведения им тренинга. Во время него Михаил Козлов был задержан в Минске 14 августа.

В этот день на телефон милиции 102 позвонила женщина, которая сообщила, что во время тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. От нее также поступило заявление, что Михаил Козлов мошенническим путем завладел ее деньгами в размере 250 долларов. Аналогичная информация поступила одновременно и на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома.

К месту проведения тренинга направились сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Минска. Участников тренинга доставили в РУВД для разбирательства и после опроса отпустили.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Психолога Михаила Козлова отпустили из Октябрьского РУВД.

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