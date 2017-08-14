МИНСК, 15 авг – Sputnik. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации 15 августа начали прибывать в Беларусь для участия в плановой подготовке к учениям "Запад-2017", которая пройдет с 21 по 25 августа, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" состоится с 14 по 21 сентября на шести военных белорусских полигонах.

"Для создания реальной обстановки и отработки действий сил и средств тылового и технического обеспечения в ходе предстоящих учений с 15 августа прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск", – говорится в сообщении, белорусского оборонного ведомства.

В период плановой подготовки военные двух стран отработают техническое прикрытие объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники.

В учениях "Запад-2017" примут участие около 12700 военнослужащих двух стран, в них будет задействовано около 680 единиц боевой техники. За "Западом" будут наблюдать более 80 международных наблюдателей.