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Белорусский специалист назначен главным тренером «Анжи»

15.08.2017 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский специалист назначен главным тренером «Анжи»

Sportfm.ru

На пост наставника «Анжи» назначен белорусский специалист Вадим Скрипченко, сообщает пресс-служба российского клуба.

Будучи футболистом Скрипченко выступал с 1992 по 2007 годы в чемпионатах Беларуси и России. В России он играл, в частности,  за ЦСКА и «Уралан».

Кроме того, Вадим Скрипченко имеет в активе матчи в составе национальной сборной Беларуси.

В качестве тренера и главного тренера Вадим Скрипченко работал в клубах БАТЭ, «Минск»,  «Кубань», «Урал». Последним его клубом были  «Крылья Советов», которые в прошлом году покинули высшее первенство России. 
 
Теги: Минск
 
 
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На пост наставника «Анжи» назначен белорусский специалист Вадим Скрипченко, сообщает пресс-служба российского клуба.

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