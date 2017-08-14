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Белорусский специалист назначен главным тренером «Анжи»
15.08.2017 18:09 — Разное | Ежедневник
Sportfm.ru
На пост наставника «Анжи» назначен белорусский специалист Вадим Скрипченко, сообщает пресс-служба российского клуба.
Будучи футболистом Скрипченко выступал с 1992 по 2007 годы в чемпионатах Беларуси и России. В России он играл, в частности, за ЦСКА и «Уралан».Кроме того, Вадим Скрипченко имеет в активе матчи в составе национальной сборной Беларуси.
В качестве тренера и главного тренера Вадим Скрипченко работал в клубах БАТЭ, «Минск», «Кубань», «Урал». Последним его клубом были «Крылья Советов», которые в прошлом году покинули высшее первенство России.
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На пост наставника «Анжи» назначен белорусский специалист Вадим Скрипченко, сообщает пресс-служба российского клуба.
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